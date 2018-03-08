Как минимум одного сотрудника Белого дома из офиса первой леди
уволили из-за ограничения доступа к секретным данным, сообщил
телеканал ABC News. terminated Этот материал можно прочитать и на
украинском языке По информации телеканала, еще несколько
сотрудников Белого дома могут уйти в отставку Фото: pixabay.com Еще
несколько людей назначили на другие должности. Отмечается, что
уволили как минимум одного сотрудника офиса первой леди.В ближайшие
дни могут расторгнуть трудовые договоры еще с несколькими
сотрудниками. Ряд людей могут перевести на другие должности.
Этот вопрос находится на рассмотрении.Телеканал CNN сообщал, что 28
февраля, что ряду сотрудников Белого дома, в том числе зятю и
советнику президента США Джареду Кушнеру, понизили внутренний
уровень доступа к засекреченным документам.
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