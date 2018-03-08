Как минимум одного сотрудника Белого дома из офиса первой леди уволили из-за ограничения доступа к секретным данным, сообщил телеканал ABC News. terminated Этот материал можно прочитать и на украинском языке По информации телеканала, еще несколько сотрудников Белого дома могут уйти в отставку Фото: pixabay.com Еще несколько людей назначили на другие должности. Отмечается, что уволили как минимум одного сотрудника офиса первой леди.В ближайшие дни могут расторгнуть трудовые договоры еще с несколькими сотрудниками. Ряд людей могут перевести на другие должности. Этот вопрос находится на рассмотрении.Телеканал CNN сообщал, что 28 февраля, что ряду сотрудников Белого дома, в том числе зятю и советнику президента США Джареду Кушнеру, понизили внутренний уровень доступа к засекреченным документам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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