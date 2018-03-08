В Аргентине депутаты парламента внесли законопроект, который предусматривает дозволение абортов, на рассмотрение. Об этом сообщает Reuters .

В том случае, если закон будет принят, женщины смогут прерывать беременность в течение первых 14 недель.

В настоящее время в Аргентине женщинам разрешено делать аборты только при определенных обстоятельствах, в частности в случае изнасилования либо угрозы для здоровья. Однако для этого необходимо получить дозволение суда.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 19 июля, на рассмотрение Комитета Рады по вопросам здравоохранения поступил законопроект , который предлагает разрешить врачам отказываться делать аборт "по соображениям совести", из-за "мировоззренческих или религиозных убеждений". Законопроект №6747 был зарегистрирован в Раде 17 июля 2017 года.

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