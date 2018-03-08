Адвокаты президента Соединенных Штатов Америки выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, которая более известна под псевдонимом Сторми Дэниэлс. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Market Watch .

Она добавила, что суд состоялся уже давно.

"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже", - пояснила Сандерс.

Как сообщал svodka.net ранее, порноактриса Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Женщина утверждает, что глава американского государства не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.

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