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В столице неизвестные из гранатомета обстреляли ресторан (фото)
08.03.2018 10:07
В столице неизвестные из гранатомета обстреляли ресторан (фото)

В ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.

Как передает «Эспрессо»,  выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана «Лео», возникло возгорание.

Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС.

В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

По предварительным данным пострадавших нет. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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