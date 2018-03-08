|В столице неизвестные из гранатомета обстреляли ресторан (фото)
|08.03.2018 10:07
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В ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.
Как передает «Эспрессо», выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана «Лео», возникло возгорание.
Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС.
В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
По предварительным данным пострадавших нет. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.
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