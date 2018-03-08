Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал видеообращение, которое приурочено к Международному женскому дню. Соответствующий ролик обнародован на канале Службы новостей ООН на YouTube.

Гутерриш подчеркнул, что мужчины доминируют в современном мире, это "касается как правительств и государственных органов, так и частных и международных организацией, таких как ООН".

"Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И следовательно нашей главной задачей является дать власть женщинам", - сказал он.

Генеральный секретарь добавил, что он "сделал гендерный паритет важнейшей частью ее реформы" в Организации Объединенных Наций.

"Мы уже достигли такого паритета в Группе старших руководителей - на самом высоком уровне управления ООН. И в ближайшее время мы добьемся его на уровне становых руководителей ООН. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях", - отметил он.

Гуттериш указал, что такой паритет станет "ключевым элементом для нашей борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним и нашей борьбы с сексуальными домогательствами".

Кроме того, он уверен, что при указанных условиях вероятно принимать участие в построении мира, где "между женщинами мужчинами также было полное равенство".

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