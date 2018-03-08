В результате обстрела ресторана в Киеве никто не пострадал, сообщили в столичной полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В Киеве стреляли в ресторан Фото: kyiv.npu.gov.ua Сообщение о возгорании поступило в полицию в 2.37. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал."Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана", – говорится в сообщении.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или порча имущества). Стрелявшего разыскивают.Как сообщил канал "Еспресо", стреляли в ресторан "Лео", выгорело около 50 м² помещения.фотогалерея (1 из 3) развернуть на весь экран Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото kyivnpugovua киеве ресторан стреляли Теги: киев