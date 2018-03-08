В результате обстрела ресторана в Киеве никто не пострадал,
сообщили в столичной полиции. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | В Киеве стреляли в ресторан Фото:
kyiv.npu.gov.ua Сообщение о возгорании поступило в полицию в 2.37.
Спасатели потушили пожар, никто не пострадал."Полицейские опросили
персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые
зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из
гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана", –
говорится в сообщении.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.
194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или порча
имущества). Стрелявшего разыскивают.Как сообщил канал "Еспресо",
стреляли в ресторан "Лео", выгорело около 50 м²
помещения.фотогалерея (1 из 3)
Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua
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