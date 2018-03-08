Как стало известно, украинцы, которые получали иностранные доходы, должны будут подать декларацию, передает со ссылкой на .

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, ссылаясь на заявление директора департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы Павла Дроняка.

“Все граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа — наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать. При этом декларацию они должны подать независимо от того, были ли с этих сумм удержанны налоги”, — констатировал чиновник.

По словам Дроняка, ведомство постоянно проводит разъяснительную работу с теми, кто может иметь иностранные доходы, в частности, с известными артистами, спортсменами, моряками, а также жителями приграничных районов, выезжающими работать в соседние страны.

При этом в ведомстве уточняют, что в случае, если человек уже уплатил налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах, которые будут учтены при пересчете в Украине.

По данным ГФС, в 2017 году украинцы задекларировали иностранных доходов на сумму 4,4 млрд грн, из которых налоговые обязательства для самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц составляют 775,3 млн грн и 64,2 млн грн военного сбора.

Напомним, в украинской банковской системе грядут радикальные изменения. Как стало известно, в Украине уже в скором времени отменят банковскую тайну и государство присоединится к международной системе обмена финансовой информации CRS. Соответственно, скоро государство будет знать обо всех счетах украинцев, даже если они находятся за границей.

В Минфине заявляют, что обмен банковской информацией позволит бороться с незаконным выводом средств за рубеж и неуплатой налогов.

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