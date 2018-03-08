Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин замыслил в войне с Украиной и странами Балтии, отмечает американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании «Российская военная осанка: военный порядок сухопутных сил». Об этом пишет Голос Америки.

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии.

Российские наземные силы не было размещено, или реорганизован для проведения военных действий без предупреждения в том регионе, отмечают аналитики. В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали.

Также Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии. Возле границы с Украиной расположено три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещен лишь один десантный подразделение, не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

В 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами. Аналитики призвали США и союзников переоценить наиболее вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО от возможной российской агрессии.

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