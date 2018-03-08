Американский эсминец John S. McCain в результате "серии ошибок"
неожиданно повернул в порт и пересек курс другого судна, выяснили
эксперты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
случай произошел в августе прошлого года Фото: ЕРА По словам
специалистов, эсминец в результате "серии ошибок" неожиданно
повернул в порт и пересек курс второго судна.21 августа к востоку
от побережья Сингапура эсминец столкнулся с танкером Alnic
MC. Военный корабль получил повреждения в районе кормы. В
результате столкновения пострадали пять матросов, 10 погибли.В
командовании ВМС США не исключали, что причиной столкновения могло
быть кибервмешательство.
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