Американский эсминец John S. McCain в результате "серии ошибок" неожиданно повернул в порт и пересек курс другого судна, выяснили эксперты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке случай произошел в августе прошлого года Фото: ЕРА По словам специалистов, эсминец в результате "серии ошибок" неожиданно повернул в порт и пересек курс второго судна.21 августа к востоку от побережья Сингапура эсминец столкнулся с танкером Alnic MC. Военный корабль получил повреждения в районе кормы. В результате столкновения пострадали пять матросов, 10 погибли.В командовании ВМС США не исключали, что причиной столкновения могло быть кибервмешательство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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