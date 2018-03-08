Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донецкой
области проследовало 11 грузовиков с продуктами, медикаментами и
стройматериалами. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Груз предназначен для жителей Донецкой области Фото:
ЕРА Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда
"Новотроицкое" проследовало 11 грузовиков МККК."Транспортные
средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз
продовольственного, медицинского и строительного назначения общим
весом более 220 тонн", – сообщили в
Госпогранслужбе.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками.По данным ООН, в Украине из-за конфликта
на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
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