Венгрия продолжает ожидать от Украины предоставления законодательных гарантий соблюдения прав венгерского меньшинства. Об этом заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач, отвечая в Брюсселе на вопрос Deutsche Welle.

«Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях к закону», — сказал спикер.

Золтан Ковач также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики.

Этот шаг он назвал «еще одним вкладом в законодательную неопределенность, скажем так, угрозой для венгерского меньшинства».

А два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде Ковач назвал «террористическими атаками», из-за которых Будапешт обеспокоен.

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