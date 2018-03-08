Автобус упал в ущелье в Перу, не менее 10 человек погибли

Автобус опрокинулся и упал в ущелье с высоты 120 метров в перуанских Андах, не менее 10 человек погибли, более 20 тяжело ранены, сообщает местное издание El Comercio.

Автобус компании Perla del Sur направлялся из столицы Лимы в город Абанкай на юге страны, в нем было более 50 пассажиров. Авария произошла рано утром на горном шоссе - автобус по неясным пока причинам перевернулся, вылетел с дороги и упал в ущелье высотой около 120 м.

Семь человек погибли сразу, трое умерли по дороге в больницы. Как сообщили в полиции, те или иные повреждения получили все пассажиры. В больницы доставлены более 20 тяжело раненых.

Как уточняет издание, подобные аварии - не редкость в Перу. В ДТП с автобусами в январе и феврале погибли почти 100 человек.