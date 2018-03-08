Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в ряде областей страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что группа преступников из разных регионов Украины, используя специальное оборудование, в течение нескольких месяцев делала "врезы" в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей.

Согласно информации ведомства, злоумышленники перекачивали нефть в автоцистерны и реализовывали для переработки.

В Черниговской области правоохранители задержали трех преступников, когда те пытались продать очередную партию похищенной продукции.

"Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти 800 тысяч гривен, установлены места "врезов" и хранения продукции", - говорится в сообщении.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело, неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных лиц продолжаются.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 19 декабря, произошел пожар на нефтебазе "БРСМ нефть" на улице Южная в поселке городского типа Глеваха Киевской области.

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