|Снігова амазонка: Руслана у чорному бікіні позувала біля річки (ФОТО)
|08.03.2018 10:58
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Відома співачка Руслана, переможниця шоу "Євробачення-2004", напередодні здивувала шанувальників незвичайною фотосесією.
Зірка, яка неодноразово дивувала фанів любов'ю до екстремального відпочинку, позувала біля озера у снігу у чорному біікіні.
"Ці фото я назвала "Весна на снігу" і присвячую їх особливому натхненню, яке не можливо не відчути. У Володимира Івасюка була моя улюблена пісня "Зірки на снігу", і там є такі слова "я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого не треба...тільки ми торкнемось неба...". Мені пощастило під Києвом зробити ці кадри та побачити весну на снігу з парою прекрасних лебедів", - підписала фото Руслана.
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