Попытка российского газового монополиста «Газпрома» выставить Украину и НАК «Нафтогаз» в качестве ненадежных партнеров провалилась.

Об этом на странице в Twitter написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

«Украинские граждане вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. «Газпрому» не удалось выставить Украину и «Нафтогаз» как ненадежных транзитных партнеров», — написала Нойерт.

Напомним, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл.

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