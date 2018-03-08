Погода, Новости, загрузка...
Собчак попала в базу «Миротворца» из-за поездки в оккупированный Крым
08.03.2018 11:07
Собчак попала в базу «Миротворца» из-за поездки в оккупированный Крым

Кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак  в базу данных сайта «Миротворец» из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года.

«Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым», – отметили на «Миротворце».

В базу сайта (раздел «Чистилище») Собчак внесли 7 марта.

Сайт волонтерского центра «Миротворец» действует с весны 2014 года. Туда регулярно попадают российские артисты и политики.

По данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году 104 деятелям культуры был запрещен въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить