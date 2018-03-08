В четверг, 8 марта, в Украине ожидается гололедица ночью и утром на дорогах во всех областях, кроме южной части страны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской, Донецкой Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях видимость составит 200-500 метров. Такая же ситуация прогнозируется в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях. Кроме того, в восточных областях ожидается налипание мокрого снега.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 7 марта, в Одессе из-за ухудшения погодных условий задерживаются некоторые рейсы .

Напомним, что по причине плохих погодных условий на территории Киева общественный транспорт начал курсировать с отклонением от привычного графика движения.

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