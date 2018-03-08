Каждая женщина должна заботиться о своих половых органах, избегая определенных серьезных ошибок.

В данной статье мы расскажем о 9 вещах, которые вам не следует делать, если вы заботитесь о здоровье своих половых органов, пишет со ссылкой на .

1. Если вы испытываете какие-то боли, дискомфорт или кандидоз, вам лучше обратиться за квалифицированной помощью специалистов, чем заниматься самолечением в домашних условиях с помощью таких средств как масло чайного дерева, например.

2. Мы не говорим вам выбрасывать все свои узкие джинсы, вы можете носить их иногда, но старайтесь носить вместо них обычные брюки, поскольку они воздухопроницаемы. Постоянное ношение узкой одежды может привести к угрям или кандидозу, вы точно не хотели бы страдать ни от одного, ни от другого. Просто будьте уверены, что вы даете своим женским половым органам свободное пространство и они могут дышать.

3. Женщина должна понимать, что ее половой орган очень чувствительный и деликатный. Вы должны соблюдать гигиену, иначе можете столкнуть с инфекцией, чувством общего беспокойства и острым запахом.

4. Одна из серьезных ошибок! Это правда, что у всех на может появиться зуд в этом месте. Однако, вы должны пытаться противиться искушению. Поскольку если вы не сдержитесь, вы можете вызвать дальнейшее раздражение, а затем можете столкнуться с проблемой бактериального вагитоза.

5. влагалище превосходно в своем естественном состоянии и другие комментарии не принимаются. Теперь, что касается украшения влагалища различными материалами: влагалище – самая чувствительная часть вашего тела, и вы стало быть не захотите иметь проблемы связанные с этим органом. Любые украшения в виде инородных тел могут привести к сыпи и зудящей коже.

6. Частое мытье на самом деле очищает ваше влагалище от всех микробов, в том числе и таких важных, которые держат ваши уровни коррозионной активности под контролем. Избавляясь от этих бактерий, вы становитесь совершенно незащищенным от болезней. Влагалища так устроены, что не нужно часто их мыть мылом, поскольку они сами производят вещество, которое действует как естественное моющее средство. Поэтому советуется мыть внешний слой с помощью недушистого мыла.

7. Многие девушки делают эпиляцию зоны бикини. В этом случае вы должны быть уверены, что обращаетесь к хорошему специалисту,который не оставит вас с вросшими волосами, которые могут вызвать различные болезни.

8. Всегда носите чистое нижнее белье, чтобы защитить ваше влагалище от инфекций. Почти у каждой женщины ежедневно бывают выделения из влагалища, следовательно важно часто менять нижнее белье. Лучше чаще идти в прачечную, чем в больницу.

9. Все женщины как только видят прыщ или сыпь на влагалище сразу начинают тревожиться, но нужно стараться вообще не касаться их. Влагалище, которое является наиболее чувствительной частью вашего тела, не может вынести жесткого обращения.

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