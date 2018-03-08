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Гутерриш: Нашей самой главной задачей является дать власть женщинам. Видео
08.03.2018 11:11
Генсек ООН Антониу Гутерриш в обращении по случаю Международного женского дня призвал дать власть женщинам. Видеозапись опубликована на канале Службы новостей ООН в YouTube. Он подчеркнул, что в современном мире доминируют мужчины. Гутерриш добавил, что это "касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН". "Таким образом, главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти. И следовательно нашей самой главной задачей является дать власть женщинам", – заявил генсек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Гутерриш: Главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти Скриншот: Служба новостей ООН / YouTube видео Видео: Служба новостей ООН / YouTube

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