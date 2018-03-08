Гутерриш: Нашей самой главной задачей является дать власть женщинам. Видео
08.03.2018 11:11
Генсек ООН Антониу Гутерриш в обращении по случаю Международного
женского дня призвал дать власть женщинам. Видеозапись опубликована
на канале Службы новостей ООН в YouTube. Он подчеркнул, что в
современном мире доминируют мужчины. Гутерриш добавил, что это
"касается как правительств, государственных органов и частного
сектора, так и международных организаций, подобных ООН". "Таким
образом, главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти.
И следовательно нашей самой главной задачей является дать власть
женщинам", – заявил генсек. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Гутерриш: Главный вопрос гендерного
равенства – это вопрос о власти Скриншот: Служба новостей ООН /
YouTube видео Видео:
Служба новостей ООН / YouTube