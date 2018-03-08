Генсек ООН Антониу Гутерриш в обращении по случаю Международного женского дня призвал дать власть женщинам. Видеозапись опубликована на канале Службы новостей ООН в YouTube. Он подчеркнул, что в современном мире доминируют мужчины. Гутерриш добавил, что это "касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН". "Таким образом, главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти. И следовательно нашей самой главной задачей является дать власть женщинам", – заявил генсек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Гутерриш: Главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти Скриншот: Служба новостей ООН / YouTube видео Видео: Служба новостей ООН / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки оон вопрос это youtube новостей Теги: мир