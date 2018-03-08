Курс Bitcoin 8 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой потерял более 6%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 8 марта, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 9889.85 BTС/USD (-6.26%)

Американская биржа Bitfinex 9884.40 BTС/USD (-6.26%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (10 550.00 BTС/USD) упал на 6.26%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 62 437 191 доллар на 6282 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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