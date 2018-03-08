|В Черное море зашел американский корабль с 500 морпехами
|08.03.2018 11:18
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Десантный корабль USS «Oak Hill» LSD 51 ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США, пишет издание Левый Берег.
Сейчас корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.
Ожидается, что «Oak Hill» примет участие в военных учениях «Весенний шторм 2018» (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца.
В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.
«Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота к обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО», — заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, полковник Фаррелл Салливан.