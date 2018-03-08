Итальянца Микеле Николетти на посту президента ПАСЕ должна сменить евродепутат от швейцарии Лилиан Мори Паскье, сообщает "Европейская правда". Николетти придется покинуть свой пост Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr Свою должность Николетти потеряет, когда будет сформирована новая делегация от итальянского парламента.По данным "Европейской правды", итальянца на посту президента ПАСЕ должна сменить евродепутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Ожидается, что ее утвердят на должность в апреле.Издание отмечает, что Николетти является ключевым лицом в руководстве ПАСЕ, ответственным за разговор с РФ о возврате российской делегации к работе в ассамблее.Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января 2018 года. Срок его полномочий составляет год с возможностью продления на подобный период.Вице-президентом ассамблеи на 2018 год был избран глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.22 января 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы. 23 января после заседания специального комитета ПАСЕ его участники заявили, что проект решения по изменению правил и процедур ассамблеи, который позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на сессии ассамблеи в июне.13 февраля Совет Государственной думы РФ не утвердил выплату взноса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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