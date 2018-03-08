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Зеркаль о намерении "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом": Это политическая игра
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08.03.2018 11:34
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Замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль
заявила, что "Газпром" должен выполнять условия контрактов с НАК
"Нафтогаз України", несмотря на продолжение судебных разбирательств
в Стокгольмском арбитраже. Зеркаль напомнила, что оба
контракта, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом",
предусматривают проведение переговорной процедуры до обращения
в арбитраж Фото: radiosvoboda.org "Действительно ли "Газпром" хочет
этого арбитража или это политическая игра? На мой взгляд, это
политическая игра, потому что оба контракта, подписанные между
"Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают до арбитража проведение
переговорной процедуры. В одном случае – 45 дней на проведение
переговорной процедуры, в другом – 30 дней. Кроме того, если
мы вспомним, когда началось арбитражное разбирательство
"Газпром" – "Нафтогаз" и "Нафтогаз" – "Газпром", то это,
если я не ошибаюсь, было летом 2014 года. Сколько лет
прошло?" – отметила она.Зеркаль подчеркнула,
что "Газпром" должен выполнять условия контрактов с
"Нафтогазом", несмотря на продолжение судебных разбирательств в
Стокгольмском арбитраже."Кроме того, для чего это делалось, мы
прекрасно понимаем. Они не могли пропустить мимо себя решение,
которое их не устраивает", – сказала замминистра.Она выразила
сомнение, что политика "Газпрома" останется такой же после выборов
президента РФ, которые пройдут 18 марта.28 февраля Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что
компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он
обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа
инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель
председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что
решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже
обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет
подана до конца марта.
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