Замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что "Газпром" должен выполнять условия контрактов с НАК "Нафтогаз України", несмотря на продолжение судебных разбирательств в Стокгольмском арбитраже. Зеркаль напомнила, что оба контракта, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают проведение переговорной процедуры до обращения в арбитраж Фото: radiosvoboda.org "Действительно ли "Газпром" хочет этого арбитража или это политическая игра? На мой взгляд, это политическая игра, потому что оба контракта, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают до арбитража проведение переговорной процедуры. В одном случае – 45 дней на проведение переговорной процедуры, в другом – 30 дней. Кроме того, если мы вспомним, когда началось арбитражное разбирательство "Газпром" – "Нафтогаз" и "Нафтогаз" – "Газпром", то это, если я не ошибаюсь, было летом 2014 года. Сколько лет прошло?" – отметила она.Зеркаль подчеркнула, что "Газпром" должен выполнять условия контрактов с "Нафтогазом", несмотря на продолжение судебных разбирательств в Стокгольмском арбитраже."Кроме того, для чего это делалось, мы прекрасно понимаем. Они не могли пропустить мимо себя решение, которое их не устраивает", – сказала замминистра.Она выразила сомнение, что политика "Газпрома" останется такой же после выборов президента РФ, которые пройдут 18 марта.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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