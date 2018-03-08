В столице Ирана городе Тегеран женщину приговорили к двум годам заключения за то, что она сняла хиджаб на одной из улиц. Об этом сообщает Associated Press .

Отмечается, что прокурор Аббас Джафари Долатабади заявил, что женщина "подстрекала к коррупции" своими действиями. Имя женщины, которой вынесли приговор не называется. Указано, что ее осудили еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало только теперь.

Кроме того, известн, что женщин, которые снимают хиджаб, тем самым публично открывая свои головы, обычно приговаривают к средним срокам лишения свободы либо штрафуют на сумму, которая эквивалентна 25 долларам.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Иране были арестованы четыре парня и две девушки за то, что они учили местных жителей "западным" танцам, между которых была "Зумба".

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