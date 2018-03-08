|«Можем сделать жестче»: Волкер призвал усилить санкции против Кремля
|08.03.2018 11:36
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что пришло время подумать об ужесточении санкций против России за аннексию Крыма.
«Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил он во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, передает ««.
По словам Волкера, ситуация с Крымом идентична проблемам с оккупированным Донбассом.
Отличием он назвал отсутствие регулярных боевых действий с украинскими военными на полуострове.