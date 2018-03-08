Погода, Новости, загрузка...
«Можем сделать жестче»: Волкер призвал усилить санкции против Кремля
08.03.2018 11:36
«Можем сделать жестче»: Волкер призвал усилить санкции против Кремля

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что пришло время подумать об ужесточении санкций против России за аннексию Крыма.

«Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил он во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, передает ««.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

По словам Волкера, ситуация с Крымом идентична проблемам с оккупированным Донбассом.

Отличием он назвал отсутствие регулярных боевых действий с украинскими военными на полуострове.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить