Много людей считаются пропавшими без вести в результате двух мощных
землетрясений в Папуа – Новой Гвинее и тысячи получили ранения и
травмы, отметил премьер-министр страны Питер О'Нилл. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В Папуа – Новой Гвинее
произошло несколько землетрясений Фото: EPA (архив) О'Нилл сообщил,
что многие считаются пропавшими без вести, тысячи получили ранения
и травмы.Он отметил, что землетрясения нанесли стране большой
убыток и на восстановление потребуются "месяцы и годы".В Папуа –
Новой Гвинее в последнее время произошло два мощных землетрясения:
первое магнитудой 7,5 – 26 февраля, второе мощностью
6,7 – 7 марта. В результате вчерашних подземных толчков
погибло не менее 55 человек.
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