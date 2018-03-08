Много людей считаются пропавшими без вести в результате двух мощных землетрясений в Папуа – Новой Гвинее и тысячи получили ранения и травмы, отметил премьер-министр страны Питер О'Нилл. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Папуа – Новой Гвинее произошло несколько землетрясений Фото: EPA (архив) О'Нилл сообщил, что многие считаются пропавшими без вести, тысячи получили ранения и травмы.Он отметил, что землетрясения нанесли стране большой убыток и на восстановление потребуются "месяцы и годы".В Папуа – Новой Гвинее в последнее время произошло два мощных землетрясения: первое магнитудой 7,5 – 26 февраля, второе мощностью 6,7 – 7 марта. В результате вчерашних подземных толчков погибло не менее 55 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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