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Что-то совсем плох стал наш Великий Кормчий, ведущий упирающийся изо всех сил народ по светлому, последнему пути. Путается в показаниях… в смысле – в изречениях и, всех свидетелей церкви «Житие по-новому» сбивает с пути к нетленным однополым ценностям.

Еще вчера свидетелям безвиза было велено кланяться идеологии сотрудничества с МВФ (международная бухгалтерия демократии при Вашингтонском обкоме). Сам Петр Офшорович неистово крестился на очередной долларовый транш, нужный для поставить агрессора на колени, пополнить золотовалютные резервы жмеринскими алмазами, биткоинами и причастить трудящихся к стандартам НАТО.

Буквально недавно – в декабре прошлого года, всем было велено петь хором («Суровые годы уходят») и цитировать слова постоянного представителя МВФ на Украине Йоста нашего дорогого Люнгмана: «…повышение цен на газ является важным для экономики Украины…».

Это же — по мнению экспертов без определенного места жительства — посылает, понимаешь, положительные сигналы для мировых инвесторов и позволяет нам расти над собой! Ведь все знают, что в приемной «Офиса реформ» не протолкнуться от мордатых, иностранных инвесторов с мешками свободно конвертируемых денег.

Даже во время своей последней, эпохальной пресс-конференции Отец Нации сообщал, что «пышается» сотрудничеством с МВФ и полученными кредитами. «Я горжусь тем, что я единственный президент, за время правления которого поступил уже пятый транш МВФ!», — отметил наш недо-Моисей.

Ну, а как росли при этом самые справедливые, европейские, рыночные тарифы, думаю, напоминать не стоит.

И вот, неожиданно — прошла любовь, бо отсырела конопля. В интервью «Financial Times» наш Главнокомандующий всеми «перемогами», в разрывах потоков сознания про агрессора, возьми и скажи: «…многие украинцы из-за повышения цены на газ, на которых настаивал Фонд, не ощутили на себе реформы…».

Вот тебе, бабушка, и Вятровича день! Это что же получается? Это мы, не из-за Путина и его гибридной войны реформ не ощущаем, а из-за МВФ и нашей горячо любимой Кристинки Лагард?

Это, как же извиняюсь, понимать?

А где агрессивная роль гибридного «Газпрома»? Где, положим будем говорить, бурятские танки, циничный план «Шатун» и, задавленная бравыми спецслужбами (на корню) грузинская весна кремлевских агентов, инспирированная на деньги Курченко — Януковича?

Это что, так план «Анаконда» действует?

А свидетели безвиза – они же нервничают! – ножками сучат, бульку пускают и головками ударяются о скрижали!

У них нервы!

Эдак мы скоро договоримся до того, что все светлое, что есть у нас – благодаря руке Кремля?

В общем, наш Отец Нации что-то… того – не того!

Может, его еще раз на Мальдивы оправить? С билетом в один конец. После выборов.

Кислород… хвойные ванны.

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