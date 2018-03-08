Сообщение о возгорании в ресторане по улице Владимирская в Киеве поступило в 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и спасатели, которые занялись ликвидацией пожара. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники полиции опросили персонал заведения, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестный подошел к ресторану, после чего выстрелил из гранатомета. Тубус нашли близко от заведения.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают преступника.

Как сообщал svodka.net ранее, на улице Владимирской в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещении ресторана Лео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира