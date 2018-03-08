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В Киеве перекрыли Крещатик из-за Большого женского ралли
08.03.2018 11:50
В Киеве в связи с проведением соревнований по авторалли для женщин улица Крещатик будет перекрыта с 8.00 до 22.00. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 8 марта Крещатик будет перекрыт Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook “С 8.00 до 22.00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Крещатик”, – говорится в сообщении.Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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