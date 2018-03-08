В Киеве в связи с проведением соревнований по авторалли для женщин
улица Крещатик будет перекрыта с 8.00 до 22.00. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке 8 марта Крещатик будет перекрыт
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook
“С 8.00 до 22.00 во время подготовки
и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов
транспорта по улице Крещатик”, – говорится
в сообщении.Движение перекроют на отрезке от улицы
Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.
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