Причин, почему мужчина решается пойти на измену может быть бесконечное множество: начиная от недостатка внимания, заканчивая природой характера и темперамента. А вот что заставляет мужчин никогда не изменять?

Об этом рассказали несколько мужчин во время одного из общественных вопросов касательно проблемы распадов семей в современном обществе, пишет со ссылкой на .

1. Это воспитание

«Меня так воспитали. К тому же мой отец был адвокатом по семейным вопросам, так что я с детских лет мог наблюдать за тем, как измена отдаляет людей и рушит семьи, делает больно детям. Однажды я дал себе слово, что никогда не пойду на предательство, и это слово по этот день держу».

2. Когда женщина любит его таким, какой он есть

«Знаете, для меня все не сводится к интиму. Да, это важно. Да, на этом держатся отношения. Но, самое главное для меня, это чтобы меня принимали вот таким неидеальным: немного полным, немного скучным, немного со странностями. Меня таким уже приняла моя жена, так что мне незачем искать другой дом».

3. Изменять дорого

«По совести говоря, это жутко дорого. Мой друг вдобавок к жене и двум детям содержит еще любовницу, и денег даже на пиво у него никогда не бывает».

4. Слишком много переживаний

«Иногда, когда я замечаю красивую девушку и думаю о ней, ну, понимаете, в каком контексте, у меня начинает учащаться пульс и потеть ладони. Дело не только в страхе оказаться пойманным, но и в том, что придется врать, постоянно. Даже если изменил один раз, врать все равно придется до самого конца. Еще и эту ложь запоминать. Я думаю, измена лишит меня сразу и семьи, и друзей, и уважения коллег, и главное, сам себя после этого вряд ли смогу считать достойным».

5. Последствия хуже процесса

«Конечно, всегда приятно, что ты несмотря на возраст и кольцо остаешься привлекательным для противоположного пола. Приятно и само внимание, и то, что тебя хотят, и может я сам уже стоял на границе… Но ведь потом ждут последствия, а они страшнее войны. И это грызущее чувство вины, которое так просто не пройдет, если вообще пройдет».

6. Лучше оказывать внимание своей женщиной

«Моя женщина — это мой выбор. Не вижу смысла в том, чтобы заглядываться на прохожую, какой бы она красивой ни была. А в целом, я предпочитаю тратить душевные силы и деньги на любимую женщину».

7. Больше никого не хочу

«Для меня верность существует только в двух категориях: либо я хочу других женщин, но сдерживаюсь, либо никакую другую женщину, кроме своей жены, я не хочу. Мне повезло, моя верность относится ко второй категории».

Когда я состою в отношениях, я трачу свое время и энергию только на этого человека, и больше мне никто не интересен».

8. Уважение

«Измена для меня в первую очередь унижение для себя. Потом, однажды, когда я буду делать покупки в супермаркете вместе со своей женой, пройдет она, и я буду чувствовать унижение и за себя, и за свою жену, независимо от того, знает она об измене или нет».

9. Игра не стоит свеч.

«Сeкс — это, конечно, прекрасно. Но это это только лишь сeкс и он, понимаете, одинаковый. Да, другая женщина может быть более привлекательной, рискованной, готовой на эксперименты, может быть опытной… Но в сущности это все одно и то же. Да и стоит ли игра свеч, ради того, чтобы немного развлечь себя в постели? Для меня нет».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира