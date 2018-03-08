|МИД Украины обвинило посла Венгрии в превышении своих полномочий
|08.03.2018 11:54
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В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала», комментируя заявление венгерского посла о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.
«А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии», — сказала Зеркаль.
«У нас сейчас все это запланировано … с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине», — подчеркнула Зеркаль.
По ее словам, Украина заняла довольно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов. Зеркаль отметила, что Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, относительно всех стран-соседей. При этом она добавила, что из-за заявления Кешкеня не будут высылать.
«Ну что мы сейчас должны депортировать посла … (Это) не дипломатично», — сказала Зеркаль. В то же время, комментируя тот факт, что в отдельных населенных пунктах в Закарпатской области на учреждениях размещены венгерские флаги, заместитель главы МИД выразила мнение, что в области не проведена децентрализация.
«Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем», — считает Зеркаль.