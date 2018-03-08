В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что попытка российской компании "Газпром" выставить Украину ненадежным поставщиком газа в Европейский союз провалилась. Об этом сообщила спикер ведомства Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

"Украинские граждане вдохновили мир сплотившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. Попытка "Газпрома" изобразить Украину и "Нафтогаз" как ненадежных партнеров по транзиту газа провалилась", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, заместитель председателя правления российского концерна "Газпром" Александр Медведев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" уже предложили дату для проведения переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

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