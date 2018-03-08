Отмена закона об основах языковой политики в Украине – "вклад в законодательную непределенность", заявил пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач. Венгрия ожидает, что в украинский закон "Об образовании" весут изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Фото: pixabay.com По его словам, Венгрия ожидает, что в украинский закон "Об образовании" весут изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.Также Ковач прокомментировал решение Конституционного суда Украины, признавшего неконституционным закон об основах языковой политики (так называемый закон Колесниченко–Кивалова)."Это – еще один вклад в законодательную неопределенность, скажем так, угроза для венгерского меньшинства", – сказал он.28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины постановил, что принятие закона Колесниченко–Кивалова не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.В решении, в частности, сказано, что законопроект №9073, который рассматривали во втором чтении, не имел сравнительной таблицы и вывода комитета, в повестку дня его внесли без полного названия, регистрационного номера, редакции и инициаторов внесения.Кроме того, проект проголосовали без обсуждения во втором чтении, не рассматривались поправки и предложения народных депутатов, а само голосование проходило с "физическим препятствованием" и с использованием карточек депутатов, которые отсутствовали в зале заседаний.1 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Конституционного Суда Украины относительно языкового закона Колесниченко–Кивалова, заявил, что подобное не может происходить в правовом государстве."Любой, кто сомневался, действительно ли меньшинства находятся под ударом в Украине, теперь получил ответ на вопрос", – подчеркнул Сийярто. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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