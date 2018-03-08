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В правительстве Венгрии назвали отмену закона Колесниченко–Кивалова угрозой венгерскому нацменьшинству
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08.03.2018 12:06
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Отмена закона об основах языковой политики в Украине – "вклад в
законодательную непределенность", заявил пресс-секретарь
правительства Венгрии Золтан Ковач. Венгрия ожидает, что в
украинский закон "Об образовании" весут изменения в соответствии с
рекомендациями Венецианской комиссии Фото: pixabay.com По его
словам, Венгрия ожидает, что в украинский закон "Об образовании"
весут изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской
комиссии.Также Ковач прокомментировал решение Конституционного суда
Украины, признавшего неконституционным закон об основах
языковой политики (так называемый закон
Колесниченко–Кивалова)."Это – еще один вклад в законодательную
неопределенность, скажем так, угроза для венгерского
меньшинства", – сказал он.28 февраля 2018 года Конституционный
Суд Украины постановил, что принятие закона
Колесниченко–Кивалова не соответствовало процедуре
рассмотрения законопроектов Верховной Радой.В решении, в частности,
сказано, что законопроект №9073, который рассматривали во
втором чтении, не имел сравнительной таблицы и вывода комитета, в
повестку дня его внесли без полного названия, регистрационного
номера, редакции и инициаторов внесения.Кроме того, проект
проголосовали без обсуждения во втором чтении, не рассматривались
поправки и предложения народных депутатов, а само голосование
проходило с "физическим препятствованием" и с использованием
карточек депутатов, которые отсутствовали в зале заседаний.1 марта
министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение
Конституционного Суда Украины относительно языкового закона
Колесниченко–Кивалова, заявил, что подобное не может
происходить в правовом государстве."Любой, кто сомневался,
действительно ли меньшинства находятся под ударом в Украине, теперь
получил ответ на вопрос", – подчеркнул Сийярто.
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