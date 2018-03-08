Я советую читателям «Апострофа» и всем украинским гражданам прекратить следить за каждым словом, которое говорит Путин. Вы еще разве не поняли, что эта престарелая ботоксная гебешная мразь является мастером лицемерия, лжи и демагогии?

Почему украинские СМИ ищут и пытаются интерпретировать каждую фразу, которую Путин говорит про Украину или кого-то еще? Это просто уму непостижимо, как можно интерпретировать этот бред и почему вы тратите на это свое время, обращаете на это внимание ваших читателей.

Сделайте призыв к украинским читателям, украинской общественности, украинским журналистам – прекратить обсуждать Путина, потому что он является нелегитимным, незаконным президентом, лже-президентом, самозванцем, военным и международным террористом. И с ним нужно разговаривать именно как с таковым.

Не могу понять, почему Донбасс вообще находится под контролем Кремля в 2018 году. Я понимаю, что тяжело Крым вернуть назад. Но почему за 4 года после вторжения Украина не только не сражалась за Крым, но и имеет на своей территории оккупационные российские войска, я этого понять не могу.

Зачем вы пытаетесь снова и снова, всё время, интерпретировать слова Путина? При этом я знаю только английское слово, как это называется – obsession (одержимость). По поводу того, что говорит Путин, я такого, честно говоря, между свободных людей не наблюдал в своей жизни. Я понимаю, что эта одержимость может быть между российского народонаселения, которое подвергается не только зомбированию, но и является массовыми жертвами индуцированного психоза, что, в свою очередь, заставляет их слушать то, что говорит Путин.

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Но вы, украинцы, не являетесь жертвами массового индуцированного психоза, следовательно я вас призываю прекратить абсолютно бессмысленные попытки интерпретации слов этого военного преступника и международного террориста.

Вам, украинцам, должно быть все равно, на кого это направлено. Вы должны с оружием в руках восстановить территориальную целостность вашей страны и прекратить интерпретировать слова этого преступника.

Президент США и американский народ разве долго дискутировали по поводу того, что говорил Усама бен Ладен? Бен Ладена уже давно рыбам скормили в мировом океане.

У Украины должна быть жесткая позиция по отношению к РФ, с одной стороны, а, с другой стороны, нужно прекратить пиарить этого преступника.

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