Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский обвинил компанию семьи народного депутата Борислава Розенблата в незаконной победе в тендере на ремонт Краматорской украинской гимназии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Жебривский заявил, что Розенблат сорвал многомиллионный ремонт лучшей гимназии Донецкой области Фото: Павло Жебрівський / Facebook В феврале 2017 года компания семьи депутата выиграла конкурс, предложив провести ремонт за 39,69 млн грн при ожидаемой стоимости работ 43,48 млн грн. Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский считает, что компания выиграла тендер с нарушением: “Одним из условий, дополнительных преимуществ, которые они выставили, было то, что они не требуют предоплаты“. Однако после победы в тендере фирма отказалась начинать ремонт, требуя предоплату. Обязанности по восстановлению гимназии были переложены на компанию “Крамгорстрой“, которая связана с народным депутатом Максимом Ефимовым, говорится в сюжете.“К сожалению, они очень долго не приступали к работам, требуя от нас предоплату, которую мы не смогли осуществить, потому что соглашение было подписано без предоплат”, – сказал Жебривский.В итоге ремонт был сорван. Из-за простоя стоимость работ подорожала. “Наші гроші” сообщают, что подрядчик начал ремонт за собственные деньги и теперь добивается возмещения затрат.“Компания за собственные средства, за 7 млн грн, которые пока что никто не отдал, переделала несколько видов работ. 7 млн грн там осталось. Мы ожидаем, что рано или поздно нам их вернут”, – заявил Розенблат.ВИДЕО Видео: BIHUS info / YouTube Компания “Фаворит-ОПТ” зарегистрирована в Житомире. В Едином реестре юридических лиц Минюста говорится, что фирма занимается строительством жилых и нежилых помещений. Конечный хозяин “Фаворит-ОПТ” – Жанна Розенблат, сестра нардепа Борислава Розенблата. Она же была предыдущим бенефициаром “Крамгорстроя“.Краматорская гимназия считается лучшей в регионе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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