После завоевания титула чемпиона мира по версии WBO в октябре 2000 года провел пять успешных защит и вышел на южноафриканца Корри Сандерса.

Бой прошел в немецком Ганновере 8 марта 2003 года и должен был стать очередным триумфом украинца? передает со ссылкой на .

Сандерса считали откровенным андердогом - ставки на него принимали с коэффициентом 40,0. Похоже, никто в команде Кличко похоже серьезно не воспринимал 37-летнего ветерана и это, бесспорно, расслабило Владимира. Он подошел к бою с недооценкой как соперника, так и его ударной силы. Особенно не был готов к тяжелым ударам левой. Именно после нескольких таких в голову за полминуты до конца первого раунда оказался в тяжелом нокдауне. Поднялся и через несколько секунд - еще один нокдаун. В начале второго раунда после еще двух падений рефери остановил избиение. Американский журнал "Ринг" признал это поражение "Апсетом года".

Никто в команде Кличко похоже серьезно не воспринимал 37-летнего ветерана

После разгрома от Сандерса эксперты начали замечать промахи немецкого тренера Владимира Фрица Здунека. Украинский боксер застаивался, легко вступал в размены, некомфортно чувствовал себя на средней дистанции и в клинчах. Пришлось сменить тренера - им стал американец Эммануэль Стюард, под руководством которого Владимир течение десятилетия правил королевским дивизионом.

Корри Сандерс уже в следующем поединке в апреле 2004 года был бит - технический нокаут в 8 раунде - Виталием Кличко в бою за вакантный пояс WBC. Больше на этот уровень не выходил. В сентябре 2012 года бывшего соперника Кличко смертельно ранили грабители в ресторане неподалеку Претории - столице ЮАР. Там праздновал день рождения племянника. Было ему 46 лет.

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