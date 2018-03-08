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The Washington Post: Мюллер имеет доказательства попытки создать канал связи Трампа с Кремлем
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08.03.2018 12:21
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Спецпрокурор Роберт Мюллер имеет доказательства, что в январе 2017
года представитель президента США Дональда Трампа секретно
встречался на Сейшельских островах с главой Российского фонда
прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым "для обсуждения будущих
отношений между странами". Трампа избрали президентом в ноябре 2016
года Фото: ЕРА По информации издания, в январе
2017 года, состоялась секретная встреча на Сейшельских
островах основателя американской частной военной компании
Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых
инвестиций Кириллом Дмитриевым. Эта встреча была спланирована
заранее "для обсуждения будущих отношений между
странами".Отмечается, что давая показания в Конгрессе
в 2017 году, Принс заявлял, что на Сейшелы
он прилетел в частном порядке, это была случайная
встреча. Слова Принса опровергает американский предприниматель
ливанского происхождения Джордж Надер, который засвидетельствовал,
что помогал организовать эту встречу.Нейдер сотрудничает
со следствием с середины января, его задержали по прилете
в Техас в аэропорту Даллеса и вручили повестку
на допрос. С тех пор он несколько раз встречался
со следователями, пишет издание.В октябре 2016 года власти
США официально обвинили Россию во взломе серверов
американских партий, а также во вмешательстве в процесс
президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения
назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был
избран президентом США. В декабре 2016 года ЦРУ пришло к
заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в
США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля
Дмитрий Песков назвал такие обвинения
"непристойными".В опубликованном докладе американской разведки
говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал
начать кампанию по вмешательству в выборы в США.
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