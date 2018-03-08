Спецпрокурор Роберт Мюллер имеет доказательства, что в январе 2017 года представитель президента США Дональда Трампа секретно встречался на Сейшельских островах с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым "для обсуждения будущих отношений между странами". Трампа избрали президентом в ноябре 2016 года Фото: ЕРА По информации издания, в январе 2017 года, состоялась секретная встреча на Сейшельских островах основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Эта встреча была спланирована заранее "для обсуждения будущих отношений между странами".Отмечается, что давая показания в Конгрессе в 2017 году, Принс заявлял, что на Сейшелы он прилетел в частном порядке, это была случайная встреча. Слова Принса опровергает американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер, который засвидетельствовал, что помогал организовать эту встречу.Нейдер сотрудничает со следствием с середины января, его задержали по прилете в Техас в аэропорту Даллеса и вручили повестку на допрос. С тех пор он несколько раз встречался со следователями, пишет издание.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США. В декабре 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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