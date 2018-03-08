Представители Международного комитета Красного Креста отправили, по меньшей мере, 220 тонн гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, указано, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проехали 11 грузовых автомобилей Международного комитета Красного Креста. "Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - говорится в сообщении. Как сообщал svodka.net ранее, в коалиционном соглашении между тремя партиями (ХДС/ХСС и СДПГ) прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны. Также новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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