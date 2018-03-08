|Глава МИД Германии Габриэль не войдет в новый состав правительства
|08.03.2018 12:29
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https://www.facebook.com/sigmar.gabriel/posts/1870075473025166
Как сообщает Reuters, в соответствии с соглашением между блоком канцлера Германии Ангелы Меркель и СДПГ, последняя получила право самостоятельно выбрать кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства.Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.4 марта Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с Меркель.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. Ее кандидатуру выдвинул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 5 марта.ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве.
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