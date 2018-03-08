В соответствии с соглашением между блоком канцлера Германии Ангелы Меркель и СДПГ, последняя получила право самостоятельно выбрать кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства, а нынешний министр иностранных дел Зигмар Габриэль покинет свой пост. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Габриэлю не досталось портфеля в новом правительстве Фото: ЕРА "Сегодня мне сообщили, что я не буду членом следующего федерального правительства", – написал он, поблагодарив партию, коллег и избирателей за поддержку в его работе. https://www.facebook.com/sigmar.gabriel/posts/1870075473025166 Как сообщает Reuters, в соответствии с соглашением между блоком канцлера Германии Ангелы Меркель и СДПГ, последняя получила право самостоятельно выбрать кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства.Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.4 марта Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с Меркель.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. Ее кандидатуру выдвинул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 5 марта.ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки германии меркель новом правительстве пост Теги: мир