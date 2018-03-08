Две подруги – талантливые, умные, интересные, неординарные. Они учились, работали, влюблялись, страдали, побеждали, проигрывали – жили.

Первая родилась в зажиточной семье, и была пятым ребёнком по счёту. Самая младшая, самая любимая. Её баловали и нежили. Правда, судьба сыграла злую шутку с внешностью – маленький рост, длинный нос, короткие ноги и естественный вывих бедра.

Девушка выросла и влюбилась. Да так, что целых 16 лет в её жизни присутствовал этот яркий роман. Она писала любимому: «Если мне когда-нибудь захочется снять с неба пару звезд, чтобы подарить кому-нибудь на запонки, то пусть не мешают мне в этом холодные педанты и пусть не говорят, грозя мне пальцем, что я вношу путаницу во все школьные астрономические атласы».

Дальше роман сошёл на нет. И он на ней так и не женился.

А она вышла всё-таки замуж. Но позже. И по расчёту. Чтобы упростить свой переезд в другую страну…

И потом, спустя годы, влюбилась опять. В парня, на 14 лет моложе её самой. Ей 36, ему – 22. Она писала ему письма. Более 600 штук писем осталось после этого романа.

Он, её молодой возлюбленный, спустя пять лет, ушёл к молодой девушке. И она повела себя более чем достойно, написав ему: «Ты — любимый друг и таким для меня останешься так долго, как захочешь, так долго, пока я жива. Всё, что касается тебя, для меня важнее, чем весь остальной мир. Я тебя только прошу: оставайся спокойным и не мучай себя из-за меня».

А вторая подруга родилась в учительской семье, сама умница-разумница, семья оплачивала частное образование, ей прочили блестящее будущее. Но девушка увлеклась эмигрантом из Одессы. Она ему нравилась — и не более того.

Правда, девушка добилась своего. Они стали жить вместе. Она родила двоих сыновей. Брак так и не оформили. Он перебивался случайными заработками, она работала сразу на трёх работах. Надо было кормить семью.

Когда ей было 32 года, он умер от туберкулёза. Её окружение тогда утверждало, что она выглядела на 45.

Она поменяла страну, и там, в другой уже жизни, познакомилась с 18-летним студентом- художником – и пропала. Студент, кстати, внешне очень напоминал умершего мужа…

Её отговаривали от брака. Один из друзей так и сказал: «Это безумие! Ты станешь посмешищем!».

А они поженились. Были счастливы в браке целых 20 лет. Бывший студент стал преуспевающим художником, получал заказы и солидные гонорары. Они купили хороший дом и автомобиль – диковинку по тем временам.

А потом он влюбился в молоденькую соседку. Она не отпускала мужа. Но разве кого-либо можно удержать насильно?

Он ушёл. Официальный развод был оформлен только через 11 лет.

Обычные женщины. Казалось бы. Обычные жизни. Со страстями, проблемами, радостями, счастьем.

Первая – Роза Люксембург. Вторая – Клара Цеткин.

Они всю жизнь дружили. И эту дружбу не испортило даже то, что Роза влюбилась в сына Клары. Да, тот самый, на 14 лет моложе, Константин – это был сын соратницы по революционной борьбе. Сын Клары Цеткин.

Их отношения тогда стали натянутыми. Но без всяких последствий. И мстить или устраивать репрессии по партийной линии Клара не стала. Хотя могла.

И Роза, И Клара активно участвовали в борьбе женщин за равные права, в том числе за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление избирательного права.

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Клара Цеткин стала одной из основателей немецкой Коммунистической партии.

Роза Люксембург была одной из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии.

Революцию 1917 года в России Роза Люксембург приветствовала, но критиковала большевиков за установление в стране однопартийной системы.

В 1919 году, после того, как в Германии было подавлено «восстание спартакистов», Розу арестовали. После допроса в отеле «Эден» её, всю в крови, повезли на катере для перевозки арестованных. Один из офицеров полиции выстрелил ей в голову и сбросил тело в Ландсвер — канал. Это близко сада Тиргартен, где она некогда мечтала о семейном счастье.

Труп обнаружили лишь спустя четыре месяца.

Розе было 47 лет.

Клара прожила до 75 лет. И, умирая в Подмосковье, в 1933 году, Клара всё время вспоминала Розу Люксембург. Говорят, что последнее её слово было: «Роза…»

Когда называют имена Розы и Клары, у нас возникает одна ассоциация – они придумали праздник Восьмое марта.

Да, по инициативе Клары Цеткин в 1910 году, на II Международной конференции социалисток, была принята резолюция: «В полном согласии с классово-сознательными политическими и профсоюзными организациями пролетариата в каждой стране социалистки всех стран ежегодно должны проводить женский день, который в первую очередь служит агитации за предоставление женщинам избирательного права».

Но ирония в другом. В качестве точки отсчёта согласились взять событие, которое произошло как раз в год рождения самой Клары Цеткин. За 4 месяца до её появления на свет. Именно 8 марта 1857 года женщины впервые заявили о своих правах — в Нью-Йорке состоялась манифестация работниц текстильных фабрик, которые требовали сокращения рабочего дня до 10 часов. А никакая ни демонстрация проституток, как тут пытаются шутить некоторые остряки.

Такое же требование выдвигала и сама Клара Цеткин лет тридцать спустя. Женское упрямство – оно такое.

Обе эти женщины были блестящими интеллектуалками, прекрасно писали и ораторствовали, разбирались в самых разных сферах — от искусства и до государственного управления. Жаль, что усилия и ум использовали во благо коммунистической идеи.

И Клара, И Роза многое сделали для равноправия женщин и мужчин.

Вспомните об этом, когда будете иронизировать на тему демонстраций проституток, и вспоминать о прекрасных женщинах, выбирая/получая в дар сковородки или даже шубы.

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