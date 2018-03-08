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В ООН заявили, что на рынке труда сохраняется гендерное неравенство
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08.03.2018 12:37
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Женщины гораздо чаще, чем мужчины рискуют остаться без работы,
говорится в докладе Международной организации труда, которая
действует под эгидой ООН. Уровень занятости между женщин составляет
48,5% Фото: ilo.org Отмечается, что уровень занятости между мужчин
– 75%, а между женщин – 48,5%. Разрыв
составляет 26,5%.При этом показатели по регионам значительно
разнятся. Самый большой разрыв в уровне занятости – 58,3% –
зафиксирован в арабских государствах. Там работают 77,2%
мужчин и 18,9% женщин.В Восточной Европе, к которой принадлежит
Украина, разрыв составляет 15,2%. Уровень занятости между мужчин –
67%, между женщин – 51,8%.Уровень женской безработицы по миру
оставляет 6%, превышая уровень безработицы между мужчин на 0,8%.
Самый высокий уровень безработицы между женщин зафиксирован в
Северной Африке – 19,5%.В докладе отмечается, что женщины
гораздо чаще, чем мужчины рискуют остаться без работы.
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