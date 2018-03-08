Женщины гораздо чаще, чем мужчины рискуют остаться без работы, говорится в докладе Международной организации труда, которая действует под эгидой ООН. Уровень занятости между женщин составляет 48,5% Фото: ilo.org Отмечается, что уровень занятости между мужчин – 75%, а между женщин – 48,5%. Разрыв составляет 26,5%.При этом показатели по регионам значительно разнятся. Самый большой разрыв в уровне занятости – 58,3% – зафиксирован в арабских государствах. Там работают 77,2% мужчин и 18,9% женщин.В Восточной Европе, к которой принадлежит Украина, разрыв составляет 15,2%. Уровень занятости между мужчин – 67%, между женщин – 51,8%.Уровень женской безработицы по миру оставляет 6%, превышая уровень безработицы между мужчин на 0,8%. Самый высокий уровень безработицы между женщин зафиксирован в Северной Африке – 19,5%.В докладе отмечается, что женщины гораздо чаще, чем мужчины рискуют остаться без работы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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