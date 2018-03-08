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The Washington Post: У Мюллера есть доказательства попытки создать канал связи Трампа с Кремлем
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08.03.2018 12:45
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У спецпрокурора Роберта Мюллера есть доказательства, что в январе
2017 года представитель президента США Дональда Трампа секретно
встречался на Сейшельских островах с главой Российского фонда
прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым "для обсуждения будущих
отношений между странами". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Трампа избрали президентом в ноябре 2016 года
Фото: ЕРА По информации издания, в январе 2017 года,
состоялась секретная встреча на Сейшельских островах основателя
американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с
главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Эта
встреча была спланирована заранее "для обсуждения будущих отношений
между странами".Отмечается, что, давая показания в Конгрессе
в 2017 году, Принс заявлял, что на Сейшелы
он прилетел в частном порядке, это была случайная
встреча. Слова Принса опровергает американский предприниматель
ливанского происхождения Джордж Надер, который засвидетельствовал,
что помогал организовать эту встречу.Надер сотрудничает
со следствием с середины января, его задержали
в аэропорту Даллеса и вручили повестку на допрос. С тех
пор он несколько раз встречался со следователями, пишет
издание.В октябре 2016 года власти США официально обвинили
Россию во взломе серверов американских партий, а также во
вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В
Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года
республиканец Трамп был избран президентом США. В декабре
2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в
президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать
победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков
назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном
докладе американской разведки говорится, что президент России
Владимир Путин лично приказал начать кампанию по
вмешательству в выборы в США.
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