В столице Франции городе Париж накануне 8 марта на Эйфелевой башне появилась надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Настало время действовать". Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в Twitter.

Кроме того, перед тем, как сменить иллюминацию, она вместе с главой Министерства культуры Франции Франсуаз Ниссен произнесли речь касательно поддержки движения по борьбе с насилием в отношении женщин.

Как сообщал svodka.net ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал видеообращение , которое приурочено к Международному женскому дню. Гутерриш подчеркнул, что мужчины доминируют в современном мире, это "касается как правительств и государственных органов, так и частных и международных организацией, таких как ООН".

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