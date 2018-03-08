



Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська добряче здивувала шанувальників, опублікувавши у своєму Інстаграмі світлину, на якій позує у формі прикордонників.



"Вирішила змінити професію. Буду прикордонницею! Форма пасує, а головне - чоловіку подобається", - жартує зірка.



Цікаво, що "прикордонницею" Оля стала завдяки розіграшу службовців у львівському аеропорті. Як повідомили прикордонники, в багажі артистки були знайдені заборонені предмети. Співачка була змушена провести цілу годину в закритому службовому приміщенні, поки не з'ясувалися всі обставини. Цибульська, після зізнання прикордонників, вирішила й собі попрацювати з ними і добряче повеселилася: замість того, щоб дізнаватися у пасажирів мету їх візиту, питала, чи слухають вони пісні Олега Винника, і вчила іммігрантів співати гімн України.



Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 7 Бер 2018 р. о 4:21 PST





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура оля добряче прикордонників прикордонницею цибульська Теги: події