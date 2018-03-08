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Прощай, сцена: Оля Цибульська змінила професію (ФОТО)
08.03.2018 12:50
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Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська добряче здивувала шанувальників, опублікувавши у своєму Інстаграмі світлину, на якій позує у формі прикордонників.

"Вирішила змінити професію. Буду прикордонницею! Форма пасує, а головне - чоловіку подобається", - жартує зірка.

Цікаво, що "прикордонницею" Оля стала завдяки розіграшу службовців у львівському аеропорті. Як повідомили прикордонники, в багажі артистки були знайдені заборонені предмети. Співачка була змушена провести цілу годину в закритому службовому приміщенні, поки не з'ясувалися всі обставини. Цибульська, після зізнання прикордонників, вирішила й собі попрацювати з ними і добряче повеселилася: замість того, щоб дізнаватися у пасажирів мету їх візиту, питала, чи слухають вони пісні Олега Винника, і вчила іммігрантів співати гімн України.

Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 7 Бер 2018 р. о 4:21 PST




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