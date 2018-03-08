Украинские националисты заявили, что россиян, которые придут 18 марта в дипучреждения РФ в Украине, чтобы проголосовать на выборах президента России, будут ждать заблокированные здания и "коридор позора". Националисты собираются блокировать российские дипучреждения Фото: ukraine.mid.ru "18 марта 2018 года на Московии будут выбирать президента, точнее – переизбирать на новый срок Владимира Путина. В этот день – в четвертую годовщину аннексии Крыма – в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8.00 до 20.00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, – принять участие в этом фарсе", – отметили в "Свободе".В заявлении говорится, что украинские националисты считают это недопустимым "с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса"."В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии!" – заявили националисты.Они пообещали, что россиян, которые придут 18 марта в дипучреждения РФ в Украине, чтобы проголосовать, будут ждать заблокированные здания и "коридор позора".Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Кроме Путина, за должность президента РФ будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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