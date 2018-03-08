Ко дню рождения украинского поэта Тараса киевский метрополитен предлагает всем желающим бесплатно проехаться в столичной подземке? передает со ссылкой на .

Для этого на входе в метро нужно будет прочитать любимое стихотворение Тараса Григоровича. Об этом сообщили на официальном сайте киевского метрополитена.

"9 марта даже автомобилисты захотят прокатиться в метро. Ведь произведения Тараса каждый украинец знает и любит с детства. Все, что нужно - при входе в метро на станциях "Тараса " и "Майдан Незалежности" продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты. Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки "Мені тринадцятий минало ..." или иного любимого стихотворения - не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до следующего года, чтобы пройти через турникет", - говорится в сообщении.

Акция будет действовать на станциях "Тараса " с 10:00 до 11:30 и "Майдан Незалежности" с 12:00 до 14:00. Бесплатно воспользоваться услугами метрополитена можно будет только в указанное время.

Такая акция проводится уже второй год подряд.

На станциях столичного метрополитена появится больше турникетов с возможностью оплаты банковской карточкой.

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