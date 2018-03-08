Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил гражданок Украины с Международным женским днем. Об этом сообщается на сайте правительства.

"В нашем обществе испокон веков женщины пользуются надлежащим почетом и уважением, а их вклад в общественные процессы, которые происходят в Украине, сложно переоценить. Во всех сферах украинские женщины достигают значительных высот, делают успешную карьеру, в то же время - они дарят новую жизнь, вдохновляют мужчин на новые свершения и являются равноправными партнерами", - сказал он.

Гройсман добавил, что Украина продолжает усиленно интегрироваться в западную демократическую культуру, предусматривающую надлежащее присутствие женщин в органах государственной власти, на руководящих и ответственных должностях. В связи с этим общей задачей является построение гармоничного и справедливого общества в Украине, где у всех граждан будут равные возможности для реализации своих прав.

"Украина непрестанно меняется, но неизменным остается самое главное - наше уважение к женщинам, наша любовь и благодарность, которые вместе с нами всю жизнь", - указал премьер-министр.

Также Гройсман пожелал украинкам неисчерпаемой энергии, вдохновения и счастья в личной жизни.

Как сообщал svodka.net ранее, в столице Франции городе Париж накануне 8 марта на Эйфелевой башне появилась надпись Maintenant On Agit .

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