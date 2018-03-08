7 марта стало известно, что кандидата в президенты России Ксению
Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения
оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года. Накануне она
заявила о намерении посетить полуостров с разрешения украинских
властей. 6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство
Украины за разрешением на въезд в Крым Фото: ЕРА По словам
Чудиновой, телеведущая ездила в Крым для независимого
репортажа в конце мая –начале июня 2014 года.А постановление
правительства Украины о порядке посещения аннексированного
полуострова приняли в 2015 году.6 марта Собчак заявила,
что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в
Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что
Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны
материковой Украины, если она не посещала полуостров через
закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили,
что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с
просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел
Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение
Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно,
что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за
посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014
года.РФ аннексировала полуостров после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.
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