Кім Кардашьян розповіла, чому перестала робити селфі. За словами зірки, вона хоче жити реальним життям.







«Я більше не роблю селфі, вони мені не подобаються. Мені набридло сидіти і фотографувати себе, замість того, щоб жити реальним життям. Я не проти фото, але більше не користуюся телефоном так часто, як раніше», - зізналася Кім.



До слова, восени минулого року в одному з епізодів «Сімейство Кардашьян» армия Каньє Веста заявила, що селфі - минуле століття.



В інтерв'ю зірка реаліті-шоу також розповіла, що її діти навіть не здогадуються, що їх мама знаменитість:



«Діти не уявляють, що я така популярна. Просто я проводжу більшу частину часу вдома, з ними, на відміну від багатьох інших знаменитих батьків».



Нагадаємо, що Кім Кардашьян з 2014 року заміжня за Каньє Вестом. Пара виховує трьох дітей: сина Сейнта і дочок Норт і Чикаго.



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