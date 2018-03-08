Глава МВД Великобритании: есть план ответа на атаку против бывшего российского разведчика

У британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью пострадал 5 марта, заявила журналистам министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

Министр сообщила, что пострадавший одновременно с россиянами полицейский пока еще в тяжелом состоянии, но уже может общаться.

Как сообщалось, спецслужбы Великобритании в четверг продолжили поиск ответственных за отравление С.Скрипаля и его дочери Юлии.

5 марта сотрудники полиции объявили, что близ одного из торговых центров в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Пострадал также полицейский, первым прибывший на место происшествия.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервнопаралитический газ, "это поможет в поисках источника его применения", отметили источники.

СМИ, ссылаясь на источники в полиции, отмечают, что состояние С.Скрипаля лучше, чем у его дочери, есть надежда на то, что он выздоровеет. Что касается состояния пострадавшего офицера полиции, то оно изначально "не было таким серьезным".